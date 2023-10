Kultuuriminister Heidy Purga: loodan, et kõik Eesti spordijuhid võtavad selge Ukrainat toetava hoiaku

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) teatas eelmisel kolmapäeval oma täitevkomitee istungi järel, et Venemaa U17 koondised lubatakse rahvusvahelistele võistlustele tagasi. Sellise otsuse järel kinnitasid 12 riigi jalgpalliliidud, et nende noortekoondised Venemaaga mingil juhul ei kohtu. Nimetatud riigid on Ukraina, Poola, Inglismaa, Rumeenia, Rootsi, Norra, Taani, Island, Soome, Läti, Leedu ja Iirimaa.

Omapoolse kommentaari toimuva kohta on andnud nii Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak, U17 koondis peatreener Marko Pärnpuu ja Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles. Nagu selgus, on EJL-i juhatuses kokku lepitud, et Venemaa-teemadel jagab antud teemal kommentaare vaid Aivar Pohlak.

Kultuuriminister Heidy Purga sõnul on selgelt väljendatud seisukohta, et Venemaa ja Valgevene sportlastel pole kohta rahvusvahelisel areenil. „Ei riigi ega minu seisukoht selles küsimuses ei muutu. Oleme seda positsiooni väljendanud ka spordikorraldajatele ning kutsunud neid üles tegutsema selle nimel, et Venemaa ja Valgevene esindajad ei saaks võistlustel osaleda. Loodan, et kõik Eesti spordijuhid võtavad selge Ukrainat toetava hoiaku, nii, nagu valdav enamus on seda ka teinud,“ kommenteeris Purga Delfile.

Samuti välistas Purga agressorriigi sportlaste osalusel toimuvate rahvusvaheliste võistluste Eestis toimumise. „Eesti ei saa lasta agressorriikide sportlaseid võistlema koos ukrainlastega, kes peavad samal ajal kaitsma oma riiki ja vabadust,“ avaldas ta.

„Venemaa jaoks on nii sport kui ka kultuur poliitilised tööriistad. Agressorid kasutavad riiklikus propagandas ka neutraalsete sportlaste osalemist rahvusvahelistel võistlustel, õigustades sellega oma poliitilisi otsuseid. Seepärast ei saa me lubada mööndust senistes Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud piirangutes. Vastupidi, peame jätkama nende igakülgset survestamist, et sõda lõppeks Ukraina võiduga,“ lisas Purga.