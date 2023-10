Kas Kristin Tattar tuleb aasta naissportlaseks? „Tema teod ei ole suvalised, see on väga kõrge pilotaaž“

„Kristini teod ei ole suvalised. See on väga kõrge pilotaaž. Ma ei julge seda valikut praegu ära teha, aga kuna Kristinil on veel kaks võistlust tulemas ja üks neist on kõige suurema payout'iga - kui ta need kõik ära võidab, siis see on nii eriline saavutus. Teha grand slam'ide grand slam. Siis ma ikka arvan, et Kristin on võimsam,“ lisas Lipand.