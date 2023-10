Thomas Häberli: Jürgensi koondisest loobumise põhjused on mõistetavad, Klavani liitumist takistab tema tervis

Septembris Rootsile ja Belgiale 0:5 kaotanud Sinisärgid jätkavad 2024. aasta EM-valikturniiri 13. oktoobril kodumänguga Aserbaidžaani vastu. Neli päeva hiljem kohtutakse A. Le Coq Arenal maavõistlusmängus Taiga, mis annab treeneritele võimaluse proovida ka uuemaid mängijaid. Näiteks liitub just Taiga mänguks koondisega 19-aastane AS Roma akadeemia poolkaitsja Martin Vetkal.

„Saan tema põhjustest täielikult aru. Tal oli äsja kubemelihasevigastus ja juunis operatsioon ning 20 minutit Budapesti vastu (23. septembril sekkus vahetusest - G.L.) oli tema esimene mäng peale pikka pausi. On loogiline, et ta pole veel koondise jaoks valmis. Leppisime kokku, et räägime enne järgmist koondise akent uuesti, kui ta saab klubis rohkem minuteid ja on algkoosseisule veelgi lähemal. Olen tema suhtes üpris optimistlik,“ ütles šveitslane.