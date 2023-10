Joonas Lember lõpetas hooaja Euroopa meistrivõistluste hõbemedaliga

Lember jääb kokkuvõttes Ameerika mägedel kulgenud hooajaga rahule. „Võidusõit on võidusõit ning reeglid on reeglid - Calzolari oli väga kiire aga laupäevaste tuuliste tingimustega tema võistluskomplekt nii hästi ei toiminud. Proovisime veel viimaseks sõiduks teha paadi juures mõned muudatused aga kasu sellest ei olnud. Vaadates kuidas Peebal läks ja ka meil omal tehnika karmides tingimustes lihtsalt lagunes siis on EM-hõbe väga hea tulemus. Hooaja tulemused on olnud väga hõbedased - MM-sarja hõbe, EM-hõbe, Eesti- ja Balti meistrivõistluste hõbe.“ võtt Lember hooaja kokku.