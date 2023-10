Rally Estonia meeskond istutas koos partnerite ja RMK-ga koostöös 4300 puud

RMK juhatuse esimees Mikk Marran ja teised istutustalgul osalenud inimesed tunnevad rõõmu, et üritusest on saanud traditsioon. „Uute alade, rohumaade metsastamine on üks kliimapositiivsemaid tegusid üldse, sest me igal juhul korjame atmosfäärist ekstrakoguse süsihappegaasi. Enam kui kahele hektarile istutatud kuused seovad järgmise 70 aasta jooksul ligi 1000 tonni süsinikku. Kliimale positiivne on nii süsiniku sidumine puude kasvu ajal kui ka see, et okaspuupalgist saab hiljem teha kestvustooteid, mis on alternatiiviks fossiilset päritolu materjalidele. See on ralli keskkonnaprogrammi üks alustaladest,“ analüüsis Marran.