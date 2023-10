DirtFish: Ott Tänak taasliitub Hyundaiga

Tänak lahkus Hyundaist eelmise aasta lõpus ning sõlmis M-Spordiga aastase lepingu. Nüüd siirdub Eesti rallisõitja usaldusväärse ralliportaali andmetel tagasi Hyundaisse, kelle masinaga ta kihutas 2020.-2022. aastani.

DirtFishi andmetel on hiljutised Hyundai tiimijuhtkonna muudatused olnud ülemineku peamised faktorid ning lepingutingimused on tiimi ja sõitja vahel kokku lepitud.

„Hyundai ei ole 18 kuu tagune Hyundai. meeskonna juhiks tuli Cyril Abiteboul ja nüüd on FX Demaison [tehniline direktor] abiks ka inseneri poolel,“ teatas Hyundai tiimisisene allikas. „Praegu on kõik erinev. Ott ei armastanud minevikus tervet meeskonda, kuid nüüd on neil uued näod. Tänak näeb muutust ja sellest piisab tema veenmiseks“

Hyundai meeskond ega Tänak pole veel uudist kommenteerinud.

Tänaku üleminekule vihjas ka Hyundai esisõitja Thierry Neuville. „Peame meeskonda tugevdama. Ta tuleb tõenäoliselt tagasi ning seda teadmistega konkurentide autost, mis on ainult abiks. Olen seda alati öelnud: tema on olnud raskeim vastane, keda alistada. See on andnud mulle põhjust ennast ületada,“ kommenteeris belglane Tšiili ralli järel olukorda.

Lisaks Neuville`ile on ka tiimijuht Abiteboul andnud vihje, et Ott Tänak on nendega taasliitumas. „Ootame põnevusega järgmist hooaega, sest siis oleme paremas seisus. Täpsem info saabub lähipäevil,“ ütles Abiteboul napisõnaliselt.