Neuville tunnustas Tšiilis katkestanud Sunineni: ta on teinud suurepärast tööd

„Kui mul avaneb võimalus, kasutan seda alati. Pühapäeva hommikul tundsin ma võimalust vaatamata sellele, et vahe oli suur,“ rääkis Neuville. „Pidin ründama, sest Elfyn Evans jäi meist maha vaid kümne sekundiga. Vahe minu ja Sunineni vahel oli päeva alguses suurem, kui vahe Elfyniga.“

Seda, mis oleks saanud siis, kui Suninen poleks teelt välja sõitnud, ei saa me kunagi teada. Soomlane lõikas 11. katsel kurvist liialt üle ja Hyundai masina esiratas tabas kändu. Rattal ütles üles vedrustus, misjärel sõitis soomlane kraavi.

Pärast rallit tunnustas Neuville tiimikaaslast, kes sõitis alles kolmandat rallit Hyundai Rally1 hübriidmasinaga. „Teemu sõitis väga hea nädalavahetuse. Tal on autoga vähe kogemust. Ta on teinud suurepärast tööd,“ kiitis Neuville. „Tema katkestamine tekitas minus pettumust. Kõik teavad, kui jõhker võib see spordiala olla.“