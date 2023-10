Ajavahega kohanev Lõiv lõpetas MK-etapi 18. kohal. „Siiani ärkan öösel üles“

„Sel korral on olnud kohanemine ajavahega üsna keeruline ja siiani ärkan öösel üles ning ei suuda mõnda aega uuesti magama jääda, seetõttu ei tundnud end ka starti minnes väga värskena. Lisaks oli teada, et rada on üsna libe ja mõned laskumised väga tehnilised,“ rääkis Lõiv võistluse järel.