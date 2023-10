ROK-i president Thomas Bach loodab olümpial näha Venemaa ja Valgevene sportlasi

Bachilt küsiti Šveitsis Lausanne´is toimunud foorumil Venemaa ja Valgevene sportlaste rahvusvahelistel võistlustel osalemise kohta. ROK-i president tunnistas, et selles küsimuses pole tasakaalu leidmine lihtne.

„Ühest küljest on meie missiooniks ühendada rahumeelselt kõik sportlased. Veelgi olulisem on see missioon konflikti sattunud riikide ja koondiste jaoks. kui rahvusvahelisi võistlusi peetaks vaid riikide vahel, kellel on sarnane arusaam maailmas toimuvast, siis ei oleks neil enam ühendavat funktsiooni,“ sõnas Bach.

Bach loodab, et 2024. aasta Pariisi olümpial saavad võistelda sportlased üle kogu maailma. Ta vihjas sellele, et Venemaa ja Valgevene sportlased said osaleda nii 2018. aastal Pyeongchangis kui ka 2020. aastal Tokyos.

„Viimased kaks olümpiat näitasid maailmale, milline on meie missioon ja olümpiavaim. See näitas, milline võib olla maailm, kui kõik teineteist austavad,“ lisas Bach. „Loodetavasti suudame selle eesmärgi saavutada Pariisi olümpiamängudeks. See võib olla olulisem, kui kunagi varem.“

ROK on korduvalt rõhutanud, et teeb Venemaa ja Valgevene sportlaste olümpiamängudel osalemise kohta otsuse siis, kui selleks on õige aeg.