Tuntud valuvaigisti lisati dopinguainete hulka

Tramadooli nimeline opioidide klassi kuuluv valuvaigisti on spordis juba pikemat aega luubi all olnud ning nüüd lisati kõnealune ravim WADA dopinguainete nimekirja, kirjutab Iltalehti .

WADA raporti kohaselt on tramadooli kasutamine spordis viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud, eriti näiteks ragbis ja jalgpallis. Rattasõidus on nimetatud aine keelatud olnud juba alates 2019. aastast.

WADA teatas, et kuna tramadoolil on nii palju kõrvalmõjusid, on ravimi kasutamise keelamine õigustatud. Organisatsiooni kinnitusel annab see ravim tippspordis eeliseid, kuna aine vähendab pingutusvalu. Seega saavad sportlased näiteks rohkem treenida ilma valu tundmata. Samal ajal suurenevad ravimi kuritarvitamise ja liigtarbimise riskid.