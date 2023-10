Johannes Bö Norra koondise uuest „abilisest“: see on nagu peenise pikendus

Norra koondise äss Johannes Thinges Bö andis uhke hooldusveoki kohta avameelse kommentaari.

„See, et meil on õnnestunud midagi sellist saada, on nagu peenise pikendamine. Vajame seda enne hooaega. Peame oma jõudu näitama,“ teatas Bö, vahendab Iltalehti.

Norra suusaliidu peasekretär Morten Djupvik kirjeldas koondise uut suuskade hooldamise bussi kui üht maailma parimat. Erilist rõõmu valmistas talle, et see on suurem ka rootslaste veokist.

„See buss on kaks ruutmeetrit suurem kui Rootsi koondise hooldusveok. Kollane ja sinine ei ole nii lahedad värvid kui punane ja sinine,“ ütles Djupvik.

Peasekretär tunnistas, et enam kui 700 000 eurot maksnud veok on nende jaoks tohutu investeering: „See on väga suur raha. Tahtsime investeerida, et tagada hooldusmeestele head töötingimused. See peaks meile tagama suuskade osas parima tulemuse.“

Laskesuusatamise MK-sari stardib vähem kui kahe kuu pärast, kui 25. novembril peetakse Rootsis Östersundis avaetapp.