Eesti edukaim paraolümplane näitusel „Igihaljad“: ma pole imeinimene, tegin vaid oma tööd

„Ma ise tegelikult üldse ei mõtle selle peale – vau, oli alles karjäär. Ma ilmselt ei adu seda, et see oleks nagu midagi nii erakordset, sest mina tegin vaid oma tööd,“ räägib Kõrkjas videointervjuus EOK-le.

„Kui 1992 Barcelonasse Eesti esimest korda oma paralümpiavõistkonnaga sai, polnud ujujate ja minu sinna saamine viimase hetkeni üldse nii väga kindel. Seda, et ma sealt võiksin medalid saada, ei uskunud ilmselt keegi. Kaasa arvatud mina ise. Ma arvan, et see kujundas minu edasist sportlaseteed. Ühelt olümpialt kaks medalit – seda ei juhtu just väga tihti,“ iseloomustab Kõrkjas 50 m vabaujumises hõbeda ja 100 m vabaujumises pronksi võitmise tähendust.

„Vahel arvatakse, et ma olen imeinimene – kõigil paralümpiatel, kus osalesin, sain medali. Aga ma tegin ju vaid oma tööd. Medal ei ole minu jaoks olnud kunagi eesmärk omaette. Pigem ma tahan tunda seda eneseületust. Kuna minu puue on ka seotud nägemisega, siis alati kui ma vette hüppan, annan endast maksimumi. Me ei saa loota selle peale, et äkki ma näen midagi kõrvalt ja tänu sellele on mul veel midagi juurde panna,“ räägib Kõrkjas.