VIDEO | Karm peavigastus. Kohtumise kiirabis lõpetanud Vapruse mängija pääses kodusele ravile

Pärnu Rannastaadionil toimunud matši läksid 64. minutil juhtima külalised, kui Konstantin Vassiljevi antud nurgalöögi suunas esimese posti kõrvale Sergei Zenjov. 807 pealtvaataja ees viigiväravat jahtinud suvepealinaste lootused said hoobi 82. minutil – Varpuse kollkipri Ott Nõmme pikka palli rünnates lendasid keskjoonel peadpidi kokku Flora kaitsja Kristo Hussar ning pärnakas Kevin Kauber

Kuna Vaprusel oli selleks ajaks tehtud kõik viis vahetust, siis jätkasid nad 0:1 päädinud matši kümnekesi. Kuid veelgi tähtsam oli küsimus Kauberi tervisest. Vaprus kirjutas täna sotsiaalmeedias, et Kauber lubati arstide esmase vaatluse järel kodusele ravile.

Pärnakate peatreener Igor Prins ütles Soccernetile , et peavigastuse saanud Kauber kõndis eile pärast matši omal jalal, kuid tema tagasitulekuga kiirustada ei taheta.

„Eks oli mingisugune põrutus, läheb paremaks. Tal pea täna valutab. See on tal selle hooaja jooksul juba teine kord, eks me jälgime seda ja ei kiirusta tema tagasitulekuga,“ rääkis Prins pärast Kauberiga vestlemist Soccernet.ee-le. „Selliseid vigastusi juhtub. Muidugi peaks neid kindlasti vältima ja kohtunikud peaksid sellistele olukordadele rohkem tähelepanu pöörama, konkreetselt ilma palli mängimata raiuti Kevini pead.“