Mainekas portaal: Tänak ja M-Sport näitasid, mida nad õigetes oludes suudavad

„Võidud (ja isegi poodiumikohad) on M-Sporti naasmise järel olnud Tänaku jaoks liiga harvad – see oli uskumatul kombel tema esimene poodiumikoht alates aprillist –, kuid see tuletas meelde, milleks nii auto kui sõitja õigetes oludes võimelised on. Eestlane on ühtlasi ainuke sõitja, kes on suutnud Tšiili MM-rallil võita, kuna see õnnestus tal ka esimest korda 2019. aastal,“ lisas Barry.