KOMMENTAAR | Hyundai vajab Tänakut samavõrd kui Tänak Hyundaid

Pärast Tšiili ralli lõppu andis Thierry Neuville üsna otseselt teada seda, mida oli arvatud, ennustatud ja siseringkondades kuulutatud: Ott Tänak liitub tuleval aastal taas Hyundai meeskonnaga. See on igati loogiline ja mõlemale poolele hädavajalik.

„Peame tiimi tugevdama. Tänak tuleb tõenäoliselt tagasi ja tal on nüüd teadmised konkurentide autost, mis on ainult abiks. Olen seda alati öelnud: tema on olnud vastane, keda on kõige keerulisem alistada,“ sõnas Neuville Belgia rahvusringhäälingule RTBF. Ta lisas: „Isegi kui koostöö pole alati olnud kerge, siis Cyril Abitebouli (Hyundai uus juht – J. M.) abiga mängib ka Tänak meeskonnamängu ja on hea tiimikaaslane.“