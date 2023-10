USA tagamängija lahkus Kalev/Cramost. Mänedžer Ramo Kask: otsime lahtise pilguga uut täiendust

Kalev/Cramo tagaliinis on seega lähiajal hetkel kaks puudujat - eelmisel nädalal Meistrite liiga valikturniiril vigastada saanud Mikk Jurkatamme vigastuspausi pikkus on esialgsete prognooside järgi kolm nädalat.

Bradford on praeguseks juba tagasi USA-sse lennanud. Kask selgitas, et mängija laps ning lapse ema on mõlemad kodumaal haiglas ning korvpall jääb mehel mõneks ajaks tagaplaanile. “Loodame, et kõik läheb hästi.“