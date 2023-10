Väravavahi karm vigastus lõpetas enneaegselt kohtumise. Tiimikaaslased ei suutnud enam matši jätkata

Pärast esimest tohterdamist kanti mängija kanderaamil väljakult minema ning viidi haiglasse. Platsil viibinud teised mängijad olid juhtunust niivõrd šokeeritud, et kohtumine lõpetatigi 84. minutil. Selleks hetkeks juhtis Ajax võõrsil toimunud kohtumist 3:2.

„Ta tuli teadvusele tagasi ning viidi haiglasse,“ selgitas RKC direktor Frank van Mosselveld laupäeval olukorda väljaandele The Straits Times. “Etienne oli pikalt teadvuseta. Suur tänu meditsiinipersonalile, kes koheselt protokolli järgis ning elustamist alustasid.“

„See oli kõrvalseisjatele šokk, sest koheselt arvati, et tegu on südameprobleemiga. Kui ta väljakult ära viidi, oli ta ärkvel, aga ta ei saanud aru, kus on,“ jätkas van Mosselveld. “Loomulikult oli sellel suur mõju, see oli paras šokk.“