Hyundai pealik Sunineni katkestamisest: enda arvates tegin sõitjatele selgeks, et auto on vaja finišisse tuua

Abiteboul selgitas DirtFishile, et otsustas Sunineni ja Neuville'i vahel mitte vangerdusi teha, aga andis sõitjatele mõista, et autod on vaja koju tuua ning kaks poodiumit kindlustada. “Arvasin korra, et ma ei teinud asja sõitjatele selgeks, aga enda arvates siiski tegin,“ rääkis prantslane. “Olukord oli keeruline, sest mõlemad sõitjad tahtsid särada. Nad tahtsid olla head nii tiimi nimel kui ka isiklikust vaatest.“

„Ma ei taha olla temaga liiga karm, sest me ei saa unustada, et kuni selle hetkeni oli ta tegemas fantastilist rallit,“ lisas Abiteboul Sunineni kohta. “Loodan, et juhtunu aitab tal edasi areneda ja see on osa õpiprotsessist. See on muidugi raske õppetund tiimile, kuid kindlasti ka talle endale. Peame edasi liikuma, aga hetkel oleme kõik pettunud.“