Thierry Neuville Belgia meediale: peame meeskonda tugevdama, tõenäoliselt tuleb Ott Tänak meile tagasi

Belgia rahvusringhääling RTBF uuris Neuville'ilt võistluse järel, mida ta arvab sellest, kui Tänak naaseks Hyundaisse. Neuville vastas: “Peame meeskonda tugevdama. Ta tuleb tõenäoliselt tagasi ning seda teadmistega konkurentide autost, mis on ainult abiks. Olen seda alati öelnud: tema on olnud raskeim vastane, keda alistada. See on andnud mulle põhjust ennast ületada.“