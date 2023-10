Toyota suur juht: Elfyn Evans oli juhtiv jõud, kes meid MM-tiitlini aitas

Toyoda tänas ja soovis õnne ka Kalle Rovanperäle, kes on MM-sarja üldliider ning tähistas pühapäeval ühtlasi 23. sünnipäeva. “Kalle ja Jonne Halttuneni kolm võitu olid loomulikult samuti suureks abiks. Loodan, et Elfyn ja Kalle saavad kaks viimast rallit Kesk-Euroopas ning Jaapanis kahetsusteta sõita. Olen kindel, et meie tiim valmistab ette parimat autod, et teie kaks saaks endast kõik anda.“

Nimelt on Evans veel ainus, kes võib Rovanperä tänavust tiitlivõitu väärata. Valitsev maailmameister edestab waleslast 31 punktiga, kahe viimase etapiga on laual veel 60 silma.

„Meeskond kindlustas tiitli hooaja 11. etapil, mis on ühe võrra varem kui möödunud aastal. See näitab, et tiim on veel tugevamaks muutunud,“ jätkas Toyoda. “Tänan südamest Jari--Matti Latvalat, kes on aidanud meeskonna veel tugevamaks teha. Ootan väga kõigi nägemist Jaapanis.“