Kui ei saa jõuga, saab nõuga: Ott Tänak võitis briljantse rehvitaktika toel Tšiili ralli

Kes ütles, et M-Spordi Fordiga on keeruline võita? Tänak oli Tšiilis sedavõrd omast klassist, et rivaalid ei näinud isegi tema kurvide taha kaduvaid tagatulesid mitte. Esiteks oli see üks vähestest rallidest, kus Ford vastu pidas ja teiseks näitas Tänak, et jagab rallisõitu ja rehvitaktikat rohkem, kui Toyota meeskond koos oma pealike ja sõitjatega ühtekokku. Muide, Tänakul on nüüd tänavusest ka enam rallivõite, kui Hyundai meeskonnal tervikuna – 2:1.

Tänakul on Tšiiliga eriline suhe – kaks korda on seal MM-rallit sõidetud ja kaks korda on meite mees võitnud. Kusjuures mõneti samal moel, mõneti erinevalt.

Aasta 2019. Too hooaeg kuulus Tänakule. Pärast triumfi Rootsis polnud kolm järgmist võidukihutamist nii säravad, ent Tšiilis sai Tänak hoo sisse, võitis järgmisest kuuest rallist neli ning krooniti maailmameistriks. Tšiilis tegi Tänak „Tänakut“ – rebis reedega soliidse vahe sisse, suurendas seda laupäeval ning pani pühapäeval rallile turvelise sõiduga võiduka punkti. Siis oli tal istumise all Toyota, millega oli, nagu Tänak ikka ja jälle kinnitas, mugav kihutada.

Aasta 2023. Tänaku hooaeg on krobeline, sest M-Spordi Ford ei ole mugav sõita ega ülemäära vastupidav. Rootsis pigistas Tänak kivist vee välja ja võitis, kuid sealtmaal vajus kõik järjepidevate probleemide tõttu allamäge. „Selle autoga rallisid ei võida,“ kuulutas Tänak Kreekas, kus veepumba rike ta esikohaheitlusest kõrvaldas.

Tänak tegi „Tänakut“

Ent ometi... Tšiilis tegi Tänak taas „Tänakut“ nagu parimail päevil. Reedel, tõsi, oli edu teisel kohal kihutanud Teemu Sunineni ees kõigest 4,2 sekundi, ent laupäeva õhtul juba ligi minut.