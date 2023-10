DELFI FOTOD | Selver/TalTech alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Tartu. Toobal: oli väga-väga veider mäng

Võrreldes eelmise hooajaga on mõlemas meeskonnas mitmeid uusi nägusid nii kodumaalt kui võõrsilt. Kodusesse liigasse on naasnud Martti Juhkami, Keith Pupart ja Aleksander Eerma. Lisandunud on ka uued välismängijad, nii jooksid Tartu eest täna platsile ameeriklasest tempomees Daniel Anthony Matheney, TalTech/Selveril prantslasest sidemängija Valentin Bouleau ning austraallasest diagonaal Matthew Aubrey.

Avageimis kogunes tartlastele liialt eksimusi ja kodusaali eelist kasutanud Selver/TalTech suutis vaatuse Bouleau serviässa järel 25:22 võita. Teises vaatuses korrigeerisid Alar Rikbergi hoolealused oma mängu. Mart Naabri blokk andis külalistele 17:15 edu ning üldseis suudeti 1:1 viigistada, geimi võitis Tartu 25:21. Kolmandas geimis viisid Marx Aru blokid Tallinna klubi juhtima 15:11, meeskonna rünnakuid vedas hästi Tristan Täht ja see vaatus võideti 25:18. Neljas kulges esmalt samuti pealinna meeskonna dikteerimisel, ent kõvasti võidelnud Bigbank suutis jõuda 14:19 kaotusseisust 21:21 viigini. Otsustavatel hetkedel olid siiski kindlamad TalTechi mehed, võites 25:23 ja kogu kohtumise 3:1.

TalTechi ridades näitas suurepärast mängu algkoosseisu tõusnud 18-aastane Tristan Täht, kes kogus lõpuks 11 punkti (+5). Temast enam panustas võitu vaid Aubrey, tuues 15 silma (+3). Marx Aru lisas 10 (+2) ning Andri Aganits 8 (+6) punkti.

Tartu edukaim oli 17 punktiga (+2) Timo Lõhmus, Juhkami lisas 16 (+3) ning Matheney 10 punkti (+1).

Servil oli parem võitjameeskond, lüües 5 ässa ja eksides 16 servil. Tartu ühtki ässa ei löönud ja eksis servijoone taga 26 korral. Vastuvõtt oli parem TalTechil – 48% vs 43%, rünnak aga Tartul – 42% vs 38%. Blokis oli 12 vs 9 üle samuti pealinna meeskond (Arult 5 blokki, Aubrey´lt 4 ja matheney´lt samuti 4 blokki).