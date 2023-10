Tšiili rallit juhtiv Tänak keerulistest oludest: kõik on olnud väga erinev sellest, mida siia tulles arvasime

„Oma peas tead, et surumiseks pole põhjust ja vaja on ohutult sõita. Teatud kohtades hoiab see sind tagasi,“ kirjeldas Tänak lähenemist tänasele päevale.

„Täna on rehvivalik lihtsam, tuleb võtta need, mis alles on,“ sõnas saarlane, lisades, et värskete rehvidega peaks olukord korras olema. “Senine nädalavahetus on olnud positiivne, aga kaks katset on veel minna.“

Tänak võidutses Tšiilis ka 2019. aastal, mil see esimest ja kuni tänavuseni ainsat korda MM-sarja kuulus. Eestlase sõnul on tänavu teed iseloomult osutunud hoopis teistsuguseks. Kogu nädalavahetuse peamiseks teemaks on olnud õige rehvivalik ning rehvide säästmine. “Toona see teema niimoodi küll esile ei tõusnud kui tänavu. Kõik on olnud väga erinev sellest, mida siia tulles arvasime. Muidu oli see kiire ralli, kus on vaja suruda. Tänavu on olnud enam-vähem kaks katset, kus sai suruda. Ülejäänutel tegeled säästmisega. Hoopis teistsugust lähenemist on vaja,“ märkis ta.