Hispaania meedia: Madridi Real ostab järgmisel suvel Mbappe või Haalandi

Madridi Reali jalgpalliklubi on ikka ostnud suuri staare. Hispaania tippklubi tegemistega hästi kursis oleva ajalehe Marca teatel on Realil järgmiseks suveks plaanid paigas ja nende sõnul on meeskonnaga liitumas Kylian Mbappe või Erling Braut Haaland.