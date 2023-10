SEPTEMBRI AUHINNAD | Kes oli Paf liiga kuu parim mängija ja treener? Kes läks lati alt? Millised olid viis vägevamat sooritust?

Kodune korvpallihooaeg on alanud ja juba on sündinud ka üllatusi. Delfi korvpallisõbrad Ats Kuldkepp ja Eigo Kaljurand võtavad iga kuu lõpus Paf Eesti-Läti liigas nähtu kokku ning jagavad auhindu. Igaks juhuks mainime ära, et keskendume ainult Eesti klubide tegemistele.