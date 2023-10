Kas Hyundai hakkab jagama tiimikäsklusi? Neuville: peame ära kasutama ka kõige väiksemad võimalused

Pühapäeva neljasele viimasele katsele läheb esikohal vastu Ott Tänak (M-Sport), kes edestab Sunineni 58,3 sekundiga. Pühapäeva ilmselt suurimaks küsimuseks on, kas Hyundai hakkab jagama tiimikorraldusi.

Enne 13. kiiruskatset on teisel kohal oleva Sunineni edu Neuville'i ees 13,9 sekundit. Samas on Toyota mees Elfyn Evans belglasest vaid 10,7 sekundi kaugusel ehk võimalike vangerduste korral peab Hyundai olema ettevaatlik, et Toyota poodiumile ei pääseks.

Praegune virtuaalne MM-sarja seis on selline, et kui Neuville saab Tšiilis kolmanda ja sarja üldliider Kalle Rovanperä viienda koha, lahutab kaht meest 61 punkti. Seda punktikatse tulemusi arvesse võtmata. Kui Neuville Suninenist mööduks, oleks enne punktikatset virtuaalne vahe 58 silma ehk ülimalt teoreetiline võimalus jääks belglasel veel kahel viimasel etapil Rovanperä kinni püüda. Samas, kui Rovanperä punktikatselt piisavalt silmi kogub, ei päästaks Neuville'i enam ka teine koht.

Neuville rääkis laupäeva järel Belgia rahvusringhäälingule RTBF järgmist: “Ma ei usu, et tiimikorraldused tulevad, aga samas sõltub see, mida Evans ja Rovanperä teevad. MM-heitlus pole veel läbi. Peame ära kasutama kõik võimalused, isegi, kui need on väikesed. Püüame jätkuvalt saada üldarvestuses teist kohta, aga see pole lihtne.“

Hyundai pealik Cyril Abiteboul andis laupäeva õhtul DirtFishile mõista, et tiimikorraldusi oodata pole. “Ma ei näe selleks praegu vajalikkust ning arvan, et aus oleks anda Teemule, mida ta väärib,“ rääkis Abiteboul. “Üks asi on seda õhtul rääkida, vaatame pärast ööund siiski seisu üle.“

Suninen omakorda ütles, et tal poleks probleemi tiimikäsklusi täita, aga lisas: “Teisest küljest, ma ei näe, et see midagi suurt muudaks. Vaatame, kas saan surve all Neuville'ile vastu.“