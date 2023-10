VIDEO | Vahetusest sekkunud Lautaro Martinez lõi neli väravat

Seitsme kohtumisega üheksa väravat löönud Martinez on nüüd ühtlasi Seria A suurim väravakütt. „Neljast väravast olulisem on võit. Kuna kaotasime eelmise kohtumise, siis vajasime nüüd kindlasti võitu,“ teatas Martinez kohtumise järel.

Turniiritabelis on liidrikohal Inter, kes on kogunud 18 punkti. Teine on AC Milan 18 punktiga. Kolmandaks kerkis Napoli, kellel on koos 14 punkti. Ühe mängu vähem pidanud Torino Juventus on 13 punktiga neljas.