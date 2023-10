Ingrid Neel pani Tokyo olümpia väljakutel vigastust trotsides hooajale võiduka punkti. Eriline tänu läks füsioterapeutidele

Tokyo Ariake tenniseväljakutelt, kus peeti 2021. aasta suveolümpia tenniseturniir – Anett Kontaveit kaotas avaringis Maria Sakkarile –, tuli eile Eesti tennisele rõõmustav uudis. Tänavu kevadest Eesti lipu all mängiv ameeriklannast paarismängija Ingrid Neel võitis koos norralanna Ulrikke Eikeriga karjääri kaalukaima tiitli, tõstes pea kohale WTA 500 turniiri trofee.

Finaalis alistati kodupubliku ees mänginud Jaapani paar Eri Hozumi ja Makoto Ninomiya tulemusega 3:6, 7:5, 10:5. Pärast avaseti kaotust jäi Eesti-Norra duo veel ka 2:4 taha ning päästis seisul 4:5 kaks vastaste matšpalli. Hozumil on WTA tiitleid auhinnakapis viis, Ninomiyal kuus. 2018. aastal mängis sama Jaapani paar French Openi finaalis, kus kaotati tšehhitaridele Barbora Krejcikovale ja Katerina Siniakovale.

„Võidu võti oli püsida nii kaua mängus, et me saaksime enda võimaluse tekkides selle ära kasutada, ning hoida survet parasjagu nii palju peal, et nad endas natuke kahtlema hakkaks, sest nad mängisid tõesti väga hästi. Nad olid peaaegu kahe seti jagu väga agressiivsed,“ rääkis Neel Delfile ja Eesti Päevalehele.