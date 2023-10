Tabelis esimesed! Karol Mets ja St. Pauli alistasid Berliini Hertha

Kaheksa vooruga neli võitu ja neli viiki kirja saanud St. Pauli hoiab turniiritabelis 16 punktiga nüüd esikohta. Teisel positsioonil on Hamburger SV samuti 16 punktiga. Kolmas on Hannover 15-ga ja neljas Kieli Holstein samuti 15-ga.

Laupäeval tundis võidurõõmu ka teine Eesti koondise keskkaitsja Joonas Tamm. Tamme tööandja Plovdivi Botev alistas Bulgaaria kõrgliigas koduväljakul Beroe 4:1. Tamm mängis kaasa kõik 90 minutit. Turniiritabelis on Botev 12 punktiga 11. kohal.

Ungari kõrgliigas teenis võidu Märten Kuuse ja Oliver Jürgensi koduklubi Ujpest, kes alistas võõrsil Debreceni 2:1. Jürgens kuulus seejuures liigamängus esmakordselt Ujpesti algkoosseisu. Avapoolaja järel vahetati Jürgens siiski pingile. Kuusk jäi pingile terveks kohtumiseks. Turniiritabelis on Ujpest 14 punktiga neljas. Tabeliliidriks on ühe mängu vähem pidanud Ferencvaros, kellel on koos 18 punkti.