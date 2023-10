Kohtunike eksimus röövis lisaminutite omaväravast kaotanud Liverpoolilt tabamuse

Nimelt arvati VAR-i ruumis, et peakohtunik luges värava ära ja seetõttu teatati, et kontroll lõpetatud ja lubati mänguga jätkata. Kuna ekraanile ei tõmmatud ka jooni, mis oleksid kiirelt näidanud, et suluseisu ei olnud, siis oligi tekkinud paras segadus. Kui pall pandi aga värava alt mängu, siis saadi VAR-i ruumis koheselt aru, et läbi lasti suur viga. Selles olukorras ei saanud enam mängu tagasi pöörata ja värav jäigi lugemata.