Ükski Eesti võrkpalliklubi tänavu eurosarjades ei mängi, üheks peamiseks põhjuseks on euroteekonnaga kaasnevad lisakulud. Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg tõdes, et klubi tegutsemisega seotud igapäevased kulutused kasvavad stabiilselt, kuid eelarve see eest mitte.