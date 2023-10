Ott Tänak suurest edust: tegime palju ära reedeõhtuse otsusega

Pärastlõunat alustas Tänak tagasihoidlikult, ta kaotas kümnenda kiiruskatse võitnud Rovanperäle 14,5 sekundit. Kaks järgmist ajasõitu kuulusid aga M-Spordi mehele, kes on senisest 12-st kiiruskatsest võitnud kokku seitse. “Pärastlõuna esimesel katsel arvasin, et sõitsin liiga aeglasti ja säästsin liialt rehve. Samas jäid mul kaheks viimaseks katseks head rehvid ning tundsin end mugavalt,“ sõnas saarlane.

Tšiili ralli laupäevaste teede kohta lisas Tänak, et need mõjusid rehvidele abrasiivselt ning olid iseloomult väga tehnilised. “Polnud ühtegi lõiku, kus oleks saanud rehve hoida. See paistis nii juba recce ajal, aga siiski oli raske,“ lisas ta.

Pühapäeval ootab ees neli viimast kiiruskatset kogupikkusega 54,12 kilomeetrit. Tänak sõnas, et kuigi tal on suur edu, pole mitte midagi veel otsustatud. “Näiteks reedel olid väga kiired ja tehnilised katsed. Nägime, kui palju siis juhtus. Täna olid aeglased ja tehnilised katsed, millele on lihtsam läheneda. Homme on vaja taas kiire rütm kätte saada,“ märkis ta.