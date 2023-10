DELFI VIDEO | Alar Varrak ajaloolisest võidust: ükskord on õnn ka meie õuel

Varrak tundis kohtumise järel rahuolu, et neil lõpuks õnnestus VEF-i hammustada. „Eelmine hooaeg olime nende võitmisele lähedal, kuid lõpuks nad murdsid meid ära. Samas oleme ausad, et neil oli 3-4 põhimängijat puudu. Ükskord on õnn ka meie õuel,“ rääkis peatreener.