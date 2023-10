Kalle Rovanperä: ilmselgelt olime liiga optimistlikud

Hommikuse osa viimane sõit ehk 28,72 kilomeetrit pikk Maria de las Crucesi katse näitas, et Toyota kolmiku otsus võtta kaasa ainult pehmed rehvid ei tasunud ära. Katsuta jõudis finišisse ühe, Evans kahe purunenud rehviga. Waleslane langes teiselt kohalt neljandaks, kaotust Tänakule on üheksa kiiruskatse järel 1.16,8. Rovanperä pääses Toyota kolmikust kõige leebemalt, kuid soomlaselgi kogunes ajakaotust lõpuks 46,7 sekundit. Rovanperä jätkab viiendal (+1.44,7) ja Katsuta kuuendal kohal (+2.52,7).

„Ilmselgelt olime liiga optimistlikud,“ tõdes Rovanperä RallyTV eetris rehvitaktika kohta. “Võtsime pehmed rehvid, see ei toiminud. Pärast esimest katset nägime rehve ja need olid palju kulunumad kui arvasime. Arvasime, et see lööb välja viimasel katsel.“