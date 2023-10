Ott Tänak rehvitaktikast: ma ei ütleks isegi, et tegime hea valiku. Teised tegid lihtsalt halva

MM-etapi laupäevase hommiku märksõnaks oli taas rehvivalik, mis sai määravaks päeva esimese poole viimase sõiduga, milleks oli 28,72 kilomeetrit pika Maria de las Crucesi katse esimene läbimine. Päeva esimese katse võitis küll viie pehme rehviga rajale läinud Kalle Rovanperä (Toyota), kuid järgmisel katsel oli ta kuues ning kaotas Tänakule juurde 20,9 sekundit. Soomlane tõdes katse järel, et pani taktikaga puusse.

Viimane katse näitas, et Toyota kolmiku Kalle Rovanperä - Elfyn Evans - Takamoto Katsuta otsus võtta kaasa ainult pehmed rehvid ei tasunud ära. Katsuta jõudis finišisse ühe, Evans kahe purunenud rehviga. Waleslane langes teiselt kohalt neljandaks, kaotust Tänakule on SS9 järel 1.16,8. Rovanperä pääses Toyota kolmikust kõige leebemalt, kuid soomlaselgi kogunes ajakaotust lõpuks 46,7 sekundit.

„Ma ei ütleks isegi, et meie rehvivalik oli nii hea, teised tegid lihtsalt halva valiku,“ vaatas WRC+ eetrile intervjuu andnud Tänak laupäeva hommikule tagasi. “Hyundai olukord oli ka lõpuks päris OK, aga Elfyn, Taka ja Kalle olid veidi liiga julged. Elfyn oli üsna lähedal, aga sain aru, et tal jäi põhimõtteliselt 10 kilomeetrit puudu.“