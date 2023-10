VIDEO | Ons Jabeur võitis Hiinas karjääri viienda WTA tiitli. „See on väike samm suure slämmi finaali võitmise suunas“

Tuneeslanna alistas laupäevases finaalis agressorriigi tennisisti Diana Shnaideri (WTA 85.) 6:2, 6:1. Matš kestis tund ja 15 minutit.

Jabeur on viimasel kahel aastal näidanud suurepärast tennist, võitnud nüüdseks viis WTA turniiri, kuid suure slämmi turniiridel on ta otsustaval tõkkel alati vääratanud. Tuneeslanna kaotas mulle Wimbledoni ja US Openi finaali ning tänavu vedas teda taas närv alt All England Clubi väljakutel.

„See on väike samm suure slämmi finaali võitmise suunas,“ rääkis Jabeur tiitlivõidu järel. „Siin finaali mängimine on pingevabam kui suure slämmi finaalis mängimine. Samas olen ma kindel, et sellised mängud aitavad mul tulevikus olulistes mängudes stressi maandada.“

Rääkides tänasest mängust: „Ma arvan, et Shnaider on suurepärane mängija. Ma tean, et loovutasin talle ainult kolm geimi, kuid see oli keerulisem, kui paistis. Tal on palju potentsiaali - tema mäng on tõesti hea. Mul oli kogemusi rohkem ning mängisin taktikaliselt väga hästi.“

Jabeur ja teised tennisetipud tulevad väljakule taas tulevasel nädalal, kui Pekingis mängitakse WTA 1000 kategooria mõõduvõtt.