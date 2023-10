KUULA | Aivar Murd Liidu koondise kogemusest: auto sõitis kõrvale, aken keerati alla ja öeldi, et kuule...

Rääkida on paljust: Läänemere maade sõpruse velotuurid, Balti velotuuri võit, NSV Liidu meistrivõistluste medalivõit 50 km paarissõidus, NSVL-i koondisega maailmameistrivõistlusteks valmistumine, 100 km meeskonnasõidus aeg alla kahe tunni, mõõduvõtt lääneriikide paremate amatööridega Tour du Hainaut’ mitmepäevasõidul, Lada-Ghzeli profitiimi eemaletõukav kogemus jne.

Aivar Murd on samast plejaadist Toomas Kirsipuu, Arvi Tammesalu ja Tõnu Roosmäega, kõik neli jõudsid NSVL-i koondise laagritesse välja. Talenti jagus. Kui olnuks vähem ebaõnne, võinuks tulemused olla mitu korda silmapaistvamad, aga on, nagu on. Puudutame ilusaid hetki, ent ei pääse mööda ka keerulistest aegadest.