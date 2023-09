DELFI FOTOD | Tartu Lõunakeskuses toimus Baltimaade parima trialisõitja eestvedamisel lõbus show-üritus

Tartu Lõunakeskuse tegevjuhi Marju Jeedase sõnul on kaubanduskeskusena oluline inimestele elamusi pakkuda. „Lõunakeskus on alati olnud avatud erinevate ürituste korraldamisele ning spordivaldkonnaga oleme me ka üsna tihedalt seotud. Sellised põnevad eriprojektid nagu TRIXS võistlus-show, näitavad, et Lõunakeskus pole mitte ainult suurepärane koht ostude tegemiseks, vaid ka koht, kus saab kogeda adrenaliini ja meeldejäävat meelelahutust,“ sõnas Jeedas.