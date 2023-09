Venemaa parasportlastele antud roheline tuli tekitas rootslastes pettumust

Paljudes tekitas otsus pettumust. Rootsi paraolümpiakomitee esimees Åsa Llinares Norlin andis toimunu kohta omapoolse kommentaari. „Me ei ole selle otsusega rahul. Oleme koos põhjamaade paraolümpiariikidega selgelt välja öelnud, et ei Venemaa ega Valgevene paraolümpiakomiteed ei tohiks rahvusvahelisele areenile tagasi lasta,“ avaldas ta arvamust.

„Olukord Ukrainas ei ole muutunud pärast seda, kui me selle küsimuse üle viimati arutasime. Jääme oma seisukohale kindlaks. Nüüd on see demokraatlik otsus tehtud,“ lisas ta.