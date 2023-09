Rattaäss Primož Roglic vahetab meeskonda

„Ma saan kindlasti kinnitada, et lahkun meeskonnast, aga tahan täpsemaid detaile jagada siis, kui minu selle hooaja sõidud on tehtud,“ lausus sloveenlane.

Kolmel korral Hispaania velotuuri võitnud ja tänavu Giro d’Italial triumfeerinud Roglic on Jumbo-Vismat esindanud alates 2016. aastast. Tema leping tiimiga kehtib Cyclingnewsi andmetel järgmise hooaja lõpuni, kuid ta on otsustanud selle üles öelda.

Globalcyclingnetworki andmetel on üks profimeeskonna juht öelnud, et sloveenlasele on pakutud kolme aasta pikkust lepingut, kus tema ühe hooaja palk oleks üle 6 miljoni euro. Selline leping tõstaks Roglici Tadej Pogačari (UAE Team Emirates) lähedale, kes on hetkel maailma enimtasustatud profirattur.