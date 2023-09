Venemaa antidoping pidi maksma kopsaka rahatrahvi

WADA leidis juba 2019. aasta detsembris, et venelased ei järgi oma tegevuses nende reegleid ning et Venemaa dopinguvastane seadusandlus on puudulik. Toona möllas Venemaal dopinguskandaal, kui selgus, et Moskva dopingulabori andmebaasiga on manipuleeritud. WADA täitevkomitee otsustas seejärel, et Venemaa sportlased ei saa võistelda olümpia- ja paraolümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ja muudel suurvõistlustel oma riigilipu all enne, kui RUSADA täidab nende koodeksi kriteeriumid.