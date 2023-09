Antetokounmpo võttis Lillardi liitumise vastu kahetiste tunnetega

„Jrue on minu f**king vend kogu eluks. Ma armastan tema perekonda. Ma armastan teda. Ta tõi meile meistritiitli. Tema oli see kutt, kes tegi viiendas finaalmängus selle suure vaheltlõike,“ kiitis Antetokounmpo Holiday panust Bucksi 2021. aasta meistritiitli võitu.

Suure korviküti Lillardi liitumise kohta sõnas Kreeka vägilane: „Samal ajal olen väga elevil, et meil on Dame. Ta annab meile võimaluse meistritiitli eest võidelda. Ma olen väga elevil, et saan sellise kaliibriga palluriga koos mängida. See on kibemagus päev Milwaukee jaoks. Saime Dame`i, kes on suurepärane mängija, kuid kaotasime teise vägeva mängija. Jrue viis meid tõotatud maale.“