OTSEBLOGI | Tšiili ralli: pikale päevale uhke punkti pannud Tänak edestab lähimat jälitajat pea minutiga!

Laupäev: Päeva alustas võimsa katsevõiduga Kalle Rovanperä (Toyota), kes kerkis rehvi lõhkunud Thierry Neuville'ist (Hyundai) mööda neljandaks. Teist aega näidanud Tänak (+1,6) kasvatas edu teiseks tõusnud Evansi ja kolmandaks langenud Sunineni ees. SS8-l võttis selge katsevõidu Tänak, kes kasvatas lähima jälitaja Evansi ees edu 20,6 sekundi peale. Neuville möödus taas Rovanperäst, kes tõdes, et läks rehvitaktikaga alt. Ta võttis kaasa ainult ühe varurehvi ning kõik viis olid pehmed rehvid.

SS10-l oli kiireim Rovanperä, rehve säästev Tänak kaotas talle 14,5 sekundiga. Kokkuvõttes on Tänaku edu lähimate jälitajate ees siiski üle 40 sekundi. SS11-l võttis järjekordse katsevõidu Tänak. Kõik sõitjad on kordusläbimiste järel rääkinud, et kõige olulisem on säästa rehve ja päev lõpuni tulla, sest karmid teed kulutavad neid väga kiiresti. SS12 võitis samuti Tänak, kelle kontol sel nädalal juba seitse katsevõitu. Kõvasti aega kaotas Rovanperä, kes pidi pool katset sõitma purunenud rehvide ja tehniliste muredega kimpus olnud Gregoire Munsteri taga. Eeldatavasti saab soomlane aega tagasi, aga ta lõpetab päeva siiski viiendal kohal.