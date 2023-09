OTSEBLOGI | Tšiili ralli: liider Tänak kasvatab konkurentide ees edu, Neuville võttis Rovanperält koha tagasi

Autoralli MM-sari jätkub hooaja 11. etapiga Tšiilis. Ainsa Eesti duona on stardis Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport). SS8 järel on Tänak liider, edestades 20,6 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota). Teemu Suninen (Hyundai) on kolmas (+32,1).