Soome ralliäss kirus FIA-t: neid ei huvita põrmugi!

Vaatamata õnnestunud päevale oli soomlane õhtul väga kriitiline. „See on teema, millest ma ei saa rääkida täiesti otse ja ausalt. See ei ole seotud rallikorralduse ega minu meeskonnaga, vaid mingite ohutusreeglitega,“ jäi Suninen esmalt saladuslikuks, kirjutab Rallit.fi .

„Ma ei tea, kui kaua mu alaselg vastu peab. Aga see on lollus, et istme polsterduses pole vahtu ja ma pean praktiliselt põrandal istuma. Ja FIA [rahvusvaheline autoliit] ütleb, et see on nii ohutusega seotud põhjustel,“ täpsustas Suninen.