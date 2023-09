Kalle Rovanperä: reedene võistluspäev oli päris jama

Rovanperä on ühtlasi pettunud, et tema suurim rivaal, tiimikaaslane Elfyn Evans edestab teda juba 26 sekundiga.

„Sa ei taha kunagi punkte kaotada, kuid Elfyn on hästi sõitnud. Laupäevaks peame leidma mingi kiiruse, et võitluses püsida,“ lausus Rovanperä.

Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala usub, et Tänakule 12,7 sekundiga kaotav Evans on võimeline ralli võidu eest võitlema.

„Elfyn on esikoha konkurentsis ja homseks [tänaseks] on tema stardipositsioon parem. Kalle kaotas natuke rohkem, kui me arvatavasti lootsime, kuid ta teab, et tal pole vaja siin ilmtingimata võita ja vaatame, kuidas tema ja Takamoto [Katsuta] laupäeval hakkama saavad,“ sõnas Latvala.