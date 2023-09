Tänak karmist maandumisest: 27G raskusjõudu oma tagumikus tunda oli veidi ebamugav

„Tegin lõpus spinni, aga alguses on üks väga ohtlik hüpe. Ma pole kindel, kas Martiniga on kõik korras, see oli päris valus maandumine. Kaotasime ka hübriidi,“ rääkis Tänak pärast kiiruskatset.

Lõunapausil lisas eestlane: “Ma tundsin seda maandumist, aga haiget ei saanud. Martinil tundus veidi raskem olevat, aga ta on ka terve. Ta oli natuke vaikne pärast seda, aga tuli ilusti sellest välja. Hommikul avastasime, et meil on parempoolse amordiga veidi probleeme, ilmselt seepärast tundis Martin maandumist rohkem.“

DirtFishile antud selgituses märkis Tänak, et neid tabas hüppelt maandumisel 27-kordne raskusjõud otse tagumikku.

„Jah, see oli päris võimas löök. Ühe amordiga oli veidi probleeme ning ilmselgelt see ei kaitsnud meid liiga palju, nii et jah, see tuli läbi. 27G oma tagumikku jõudmine oli veidi ebamugav, kuid meiega on kõik korras,“ sõnas eestlane.

Tänane esimene kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 13.57.