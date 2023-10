TIPPHETKED | Tallinn Kalev/Snabb teenis Valmiera vastu hooaja teise võidu ja jätkab täiseduga

Peatreeneri Kalle Klandorfi sõnul polnud eelmise hooaja projekt jätkusuutlik. „Arvasime, et koostöö jätkub kauem, aga see polnud võimalik. Keskkooli lõpetanud noored läksid mööda ilma laiali ning uut järelkasvu Audentesel peale ei kasvanud. Nii see asi lõppes. Kuid meil on jätkuvalt noori: kaks 19-aastast korvpallurit ning päris mitu 20-aastast või natuke vanemat,“ selgitas Kalevi juhendaja.