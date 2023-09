TÄNA DELFI TV-s | Tallinn Kalev/Snabb võõrustab Valmierat

Kalevi treener Karl Reismann enne mängu: „Hetkel on päris hea feeling treeningutel. Mängijad õpivad üksteist iga päevaga rohkem tundma, joonised hakkavad selgeks saama. Kuigi me sellel hooajal veel kaotanud ei ole, peame eriti tõsiselt võitlema algusest lõpuni. Nagu kõigil teistel on ka meil väiksemaid vigastusi ja viirused käivad ringi. Pingi saame täis. Valmiera tiim meenutab väheke meid – veteranid, noored ja välismaised täiendused, ega nende mänge näinud ei ole. Austame vastast ja anname tõsise lahingu.“

Peatreeneri Kalle Klandorfi sõnul polnud eelmise hooaja projekt jätkusuutlik. „Arvasime, et koostöö jätkub kauem, aga see polnud võimalik. Keskkooli lõpetanud noored läksid mööda ilma laiali ning uut järelkasvu Audentesel peale ei kasvanud. Nii see asi lõppes. Kuid meil on jätkuvalt noori: kaks 19-aastast korvpallurit ning päris mitu 20-aastast või natuke vanemat,“ selgitas Kalevi juhendaja.