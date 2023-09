PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Ott Tänak tõestab, et kiirus pole kuhugi kadunud

Tänavune autoralli MM-hooaeg on näidanud, et Ford Puma ralliauto pole kaugeltki maailma parima masin. Neli aastat tagasi maailmameistriks kroonitud Ott Tänak on läbi hooaja olnud sellega püstihädas. Ainus sähvatus oli Rootsi talverallil, kus koos kaardilugeja Martin Järveojaga kihutav saarlane suutis võita. Pärast katsumuste rikast ja ebaõnnega palistatud perioodi, ollakse Tšiilis lõpuks ometi taas kõrges mängus.